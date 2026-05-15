Milan Allegri ai saluti? Ecco i possibili nomi dei sostituti
Il Milan potrebbe cambiare allenatore a causa di una stagione difficile, con una qualificazione in Champions League ancora incerta. L’attuale tecnico è sotto pressione e si parla di un possibile addio a fine stagione. Tra i nomi circolati come possibili sostituti ci sono diversi allenatori con esperienze in Serie A e all’estero. La società non ha ancora ufficializzato decisioni, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e si monitorano le scelte che verranno fatte per il futuro della squadra.
Il finale di stagione del Milan è avvolto da una fittissima nebbia che, ovviamente, non permette di prevedere quello che potrebbe essere il suo futuro. Con una qualificazione in Champions ancora da conquistare, il diavolo sta affrontando un periodo davvero complesso. Quello che filtra, però, è che si va verso una possibile rivoluzione in estate, l'ennesima. Non solo Massimiliano Allegri, l'intera dirigenza è stata messa in discussine da Gerry Cardinale, proprietario rossonero. Per Allegri, però, la storia sembrerebbe diversa: se l'allenatore livornese dovesse centrare la qualificazione, il suo futuro potrebbe essere ancora al Milan, anche se il tutto può rivelarsi non sufficiente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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[Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit
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