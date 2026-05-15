Milan Allegri ai saluti? Ecco i possibili nomi dei sostituti

Il Milan potrebbe cambiare allenatore a causa di una stagione difficile, con una qualificazione in Champions League ancora incerta. L’attuale tecnico è sotto pressione e si parla di un possibile addio a fine stagione. Tra i nomi circolati come possibili sostituti ci sono diversi allenatori con esperienze in Serie A e all’estero. La società non ha ancora ufficializzato decisioni, ma si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La situazione rimane in evoluzione e si monitorano le scelte che verranno fatte per il futuro della squadra.

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