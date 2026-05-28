Il Milan ha esonerato l’allenatore, il direttore sportivo e l’amministratore delegato, tra cui Allegri e Tare. La dirigenza sta ora cercando nuovi nomi per queste posizioni. Nel frattempo, il tecnico Rangnick avrebbe posto alcune condizioni per il suo possibile incarico. Nel frattempo, il nome di Iraola, ritenuto possibile sostituto, sembra ormai sfumato, e si stanno valutando altri candidati. La rivoluzione societaria e tecnica continua a coinvolgere la squadra.

Quarto giorno per il nuovo Milan targato Ibrahimovic. Cardinale ha azzerato società e guida tecnica, per cui sono in programma incontri con DS, allenatori e dirigenti. Nella giornata di ieri sembra aver perso quota la candidatura di Iraola, poco convinto dal progetto e dal budget rossonero. Al contrario, il nome forte - come vi avevamo detto in anticipo e in esclusiva - è diventato quello di Ralf Rangnick. Per lui possibile la poltrona di Direttore Tecnico, con un allenatore di suo gradimento in panchina (interessa Glasner). Intanto ni rimaniamo appostati sotto Casa Milan con i nostri inviati a caccia di news e retroscena. Ecco la cronaca live della giornata di oggi, in diretta da Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - LIVE Milan – Rangnick detta le condizioni. Sfumato Iraola: ecco i possibili sostituti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Iraola vicinissimo al Crystal Palace: Rangnick detta le condizioniL'allenatore dell'MLS, Iraola, è molto vicino a firmare con il Crystal Palace, secondo fonti vicine alla trattativa.

LIVE Milan – Iraola in pole, ma occhio alle condizioni. In ascesa Rangnick e Glasner?La società sta procedendo a un rinnovamento completo, con l’eliminazione del direttore generale, del direttore sportivo, dell’allenatore e del...

Milan: Iraola sempre più lontano, sfuma ipotesi tecnico basco(ANSA) - ROMA, 28 MAG - L'ipotesi Andoni Iraola per la panchina del Milan sembra essere tramontata. Il tecnico basco sarebbe intenzionato a restare in Premier League. Resta quindi senza un nome certo ... corrieredellosport.it

LIVE Milan, contattato Pochettino CT USA. Tiago Pinto come direttore sportivo: le ultime notizie sul nuovo allenatoreUltime news di mercato sul nuovo allenatore del Milan, gli aggiornamenti in diretta sul tecnico che prenderà il posto di Allegri ... fanpage.it