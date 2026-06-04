In casa Milan si registra incertezza sulla trattativa per Mario Gila, con il rischio che possa saltare in assenza di Tare. La situazione è ancora da definire e non sono stati confermati sviluppi ufficiali. Nel frattempo, si fa anche il nome del Napoli come possibile interessato al difensore. La questione resta aperta e senza comunicazioni ufficiali da parte del club.

Nel calcio, le strategie di mercato possono sempre cambiare in brevissimo tempo. E il Milan lo sa benissimo. Prima della mancata qualificazione in Champions League, il diavolo aveva iniziato a gettare le basi per quella che sarebbe stata la difesa del futuro. In cima alla lista dei rossoneri, infatti, risultava esserci Mario Gila, centrale della Lazio. Il difende spagnolo era stato individuato da Tare e Allegri come rinforzo perfetto per la retroguardia rossonera. Oggi, però, quel castello creato da Allegri e Tare non esiste più: con l'azzeramento della dirigenza, la pista Gila-Milan non solo sembra essere congelata, ma rischia anche di trasformare in un grande 'What If'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, occhio alla pista Gila: senza Tare salta tutto? Spunta anche il Napoli

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