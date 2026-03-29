Milan Gila resta nei pensieri di Tare ma occhio al derby | ecco perché

Il Milan pensa di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, considerando l'acquisto di un difensore centrale. Nel frattempo, il direttore sportivo tiene d'occhio un giocatore che potrebbe attirare l'interesse dell'Inter, anche se al momento il suo nome resta nel cassetto. La partita tra le due squadre si avvicina e le strategie di mercato sono già in corso.

Mancano solo otto giornate alla fine del campionato di Serie A, ma si parla sempre di più di calciomercato. Il Milan ha già chiuso il suo primo colpo con l'arrivo del giovane Kostic dal Partizan Belgrado. Il club dovrebbe puntare anche a un colpo importante per la difesa e in questi mesi si è parlato molto di Mario Gila. Il profilo della Lazio potrebbe essere l'ideale: scadenza nel 2027, contratto basso e conosce già Igli Tare. A livello economico potrebbe essere un'occasione. Occhio però che sul giocatore ci potrebbero essere anche altre squadre. Si perché il Barcellona starebbe tentando Alessandro Bastoni. Se l'Inter dovesse cedere il difensore italiano dovrà per forza di cose cercare un altro difensore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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