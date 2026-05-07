Calciomercato Milan per l’attacco c’è la pista Sørloth Ma occhio anche alla Juventus

Durante la sessione estiva di calciomercato, il club rossonero sta valutando l'acquisto di Alexander Sørloth, attaccante nato nel 1995. La Juventus, invece, sta seguendo da vicino la stessa pista e sta monitorando la situazione del giocatore. Entrambe le società hanno manifestato interesse per il calciatore, che attualmente è sotto osservazione da parte di diverse squadre di Serie A.

L'Atlético Madrid del 'Cholo', Diego Pablo Simeone, è stato eliminato (1-1, 0-1) in semifinale di Champions League per mano dell'Arsenal e questo accelererà le valutazioni interne in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato: il Milan e la Juventus osservano, per esempio, con interesse ciò che accadrà intorno al nome di Alexander Sørloth. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. L'attaccante norvegese, classe 1995, nell'Atléti è la riserva di Julián Álvarez e Antoine Griezmann: è partito titolare esattamente nel 50% delle gare disputate finora in stagione (25 su 50), giocando 2.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per l’attacco c’è la pista Sørloth. Ma occhio anche alla Juventus Notizie correlate Calciomercato Milan, Sørloth strizza l’occhio ai rossoneri. In lista altri tre centravanti'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel calciomercato estivo, ha dipinto questo scenario: Rafael Leão... Leggi anche: Calciomercato Milan, le cinque alternative a Sørloth per l’attacco di mister Allegri Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan, la Champions cambia il mercato per 100 milioni: da Gila a un grande 9, Allegri li spenderebbe così; SportMediaset: Calciomercato, ecco il Milan del futuro Video; Calciomercato Milan: assalto a Koné, spunta la clausola rescissoria; Il Milan trema: senza Champions Allegri in bilico e addio Modric. Il Milan punta a Sorloth: il norvegese è un profilo in linea con le richieste di AllegriNella lista del Milan per l'attacco del prossimo anno c'è anche il nome di Alexander Sorloth, centravanti dell'Atletico Madrid che, dopo una stagione in cui è stato utilizzato soprattutto da ... milannews.it Calciomercato Milan: i rossoneri devono superare questo grande ostacolo nella corsa a Leon Goretzka. Tutti i dettagliCalciomercato Milan: i rossoneri devono superare questo grande ostacolo nella corsa a Leon Goretzka. Tutti i dettagli ... calcionews24.com #Calciomercato #Milan, @FabrizioRomano : "Nuovi contatti per Lewandowski, ma c'è una divisione interna. Ecco cosa filtra" #ACMilan #SempreMilan x.com Da Goretzka a Gonçalo Ramos: Una semifinale di Champions League con vista calciomercato per il Milan. Scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook