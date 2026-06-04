Milan non solo Glasner | in programma un incontro anche con Jaissle Ma costa una fortuna

Da pianetamilan.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan sta considerando Matthias Jaissle come possibile allenatore, oltre a Glasner. La decisione arriva su indicazione di Ralf Rangnick. L'incontro con Jaissle è programmato, ma il costo della sua eventuale assunzione è molto elevato. La società rossonera sta analizzando le opzioni per la guida tecnica, valutando anche le implicazioni economiche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

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Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si trasforma in un vero e proprio risiko internazionale. Dopo aver incassato i rifiuti di profili di primo piano come Andoni Iraola e Xavi Hernández, la dirigenza rossonera ha aperto parallelamente i contatti con Mauricio Pochettino ed Arne Slot. Tuttavia, l'asse più caldo porta direttamente in Germania e porta la firma strategica di un vecchio pallino di Via Aldo Rossi. Oliver Glasner: lanciato da Rangnick nel 2012 come vice allenatore nelle giovanili del Salisburgo, ai tempi della supervisione globale del progetto Red Bull tra Austria e Lipsia in Germania. Matthias Jaissle: un legame storico che affonda le radici nel passato da calciatore, quando Rangnick lo allenò all'Hoffenheim in Germania dal 2007 al 2011. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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