Il Milan sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica, mentre lavora alla conclusione del rapporto con l’attuale allenatore, che potrebbe passare al Napoli. Sul tavolo ci sono nomi come Glasner, Jaissle e Pochettino, con incontri e sondaggi in corso. La società non ha ancora ufficializzato il nome del prossimo allenatore, ma sta esplorando varie possibilità per definire la propria strategia futura.

Il Milan fantasma si muove nell’ombra. Se da un lato è concentrato sulla chiusura del rapporto con Massimiliano Allegri ( prossimo allenatore del Napoli, sempre che si congedi dal club rossonero ), dall’altro il Milan sta cercando di dar forma alla nuova direzione tecnica. Proprio su questo fronte questo 2 giugno potrebbe essere decisivo. La lunga lettera d’addio di Glasner ai tifosi del Crystal Palace. Da oggi è ufficiale l’addio di Oliver Glasner al Crystal Palace. Club con cui ha vinto quest’anno la Conference League. Ad ufficializzare l’addio è stato lo stesso tecnico austriaco con una lunga lettera indirizzata ai tifosi del club inglese: “Sto scrivendo questa lettera la mattina dopo la serata più magnifica di tutte, a Lipsia, che molti di voi avranno apprezzato sia qui con noi che a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Milan fantasma incontra Glasner ma sonda anche Jaissle e Pochettino

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