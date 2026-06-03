Il primo incontro tra il cardinale e il tecnico austriaco si è svolto a cena, ma non è stato raggiunto un accordo. Nel frattempo, il ct degli Stati Uniti è ancora in corsa come possibile allenatore del Milan. L’allenatore statunitense ha già discusso con il club di un ingaggio di cinque milioni di euro all’anno. La società valuta diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

A cena con Oliver Glasner, che in questo momento è un candidato forte alla panchina del Milan sia con l’arrivo di Rangnick nel ruolo di direttore dell’area tecnica sia senza lo sbarco in via Aldo Rossi dell’attuale ct dell’Austria. Che oggi o al massimo entro il fine settimana vuole arrivare al “dentro o fuori” con il club rossonero. Rangnick come alternativa a Glasner ha indicato Jaissle, tecnico dell’Al Ahli che però guadagna 12 milioni netti a stagione e non pare disposto a percepire solo un terzo dell’attuale ingaggio. Ecco perché, al netto delle voci (non confermate) che arrivano dall’estero su Slot a Milanello, la vera alternativa per la panchina rossonera è Mauricio Pochettino, con i cui agenti Cardinale e i suoi consulenti hanno già avuto contatti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cardinale-Glasner: primo incontro a cena. Ma anche Pochettino resta in corsa per il Milan

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