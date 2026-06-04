Il portiere classe 2008 ha lasciato il Milan a parametro zero e si trasferirà al PSG di Luis Enrique. La trattativa per il rinnovo con il club rossonero è definitivamente saltata, aprendo la strada al suo passaggio in Ligue 1. Longoni seguirà l’esempio di altri giovani che hanno lasciato il club gratuitamente per approdare in club stranieri. La sua partenza si aggiunge ai recenti movimenti di mercato tra le giovani promesse del settore giovanile.

Nuovo allarme rosso per il settore giovanile del Milan. Dopo il doloroso addio di Mattia Liberali nella scorsa sessione estiva, il vivaio rossonero si ritrova a fare i conti con una vera e propria fuga di talenti. Nel giro di pochi giorni, due dei profili più promettenti della classe 2008 sono pronti a salutare il club a parametro zero, rifiutando la firma sul primo contratto da professionista. La 'diaspora verde' a Milano si consuma su due ruoli chiave del futuro organico milanista, certificando una rottura totale tra le richieste degli entourage e i piani della dirigenza di Via Aldo Rossi: Simone Lontani: l'attaccante (10 gol nell'ultima stagione con la Primavera rossonera) è ormai ad un passo dalla firma ufficiale con il Parma, pronto a sposare il progetto emiliano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Longoni come Donnarumma: lascia gratis i rossoneri e si accasa al PSG

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