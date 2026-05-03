Moviola Sassuolo Milan Tomori lascia in dieci i rossoneri | quante proteste! Gli episodi dubbi

Durante la partita tra Sassuolo e Milan, uno degli episodi più discussi riguarda l’espulsione di Tomori, che ha lasciato i rossoneri in inferiorità numerica. L’arbitro ha preso una decisione che ha suscitato molte proteste tra i giocatori e gli spettatori. La moviola ha analizzato l’azione, evidenziando alcuni dubbi sulla corretta interpretazione del fallo. Si tratta di uno degli episodi più controversi della giornata di campionato.

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