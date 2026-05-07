Il Milan si conferma tra le squadre più prestigiose della Champions League, mantenendo il secondo posto nella classifica delle squadre con più successi europei. Dopo l'eliminazione del Bayern Monaco in semifinale, i rossoneri si trovano ancora dietro al Real Madrid, rimanendo tra le poche formazioni ad aver raggiunto questo traguardo. La squadra italiana ha così consolidato una posizione storica nel panorama del calcio continentale.

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© Calcionews24.com - Milan, il Bayern si ferma col PSG: i rossoneri restano secondi da soli nella storia della Champions

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Ma quale " #Leao sei fuori", non è lui il problema del #Milan: il vero colpevole è #Furlani #ACMilan #SempreMilan x.com