L'ex portiere del Milan ha rivelato di aver affrontato una squalifica per doping e di aver avuto problemi legati alla gestione del denaro. Ha anche parlato di un periodo di depressione e di aver subito un'interruzione nei contatti con il club e altri soggetti legati alla sua carriera. La sua testimonianza si concentra su difficoltà personali e sul percorso successivo alla sospensione.

Nato nel 1973 sulle sponde del lago maggiore, Angelo Pagotto ha sempre sognato di fare il portiere. Cresciuto nelle giovanili del Milan, tutti i giorni il pullman lo portava dal Verbano a Linate, per allenarsi con le giovanili rossonere. Quattro ore di viaggio al giorno, per inseguire un sogno destinato ad infrangersi in una delle maniere più tristi possibili. Durante la stagione 199697, Pagotto è stato il secondo portiere del Milan, alle spalle di Sebastiano Rossi. Una stagione poco fortunata, conclusa all'11° posto in Serie A e fuori ai gironi dalla Champions League. Nella lunga intervista concessa ai microfoni di 'Fanpage.it', Anegelo Pagotto è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero, svelando alcuni retroscena inediti e mostrando tutte le proprie fragilià. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l’ex portiere Pagotto: “Il problema con i soldi, la depressione e la squalifica per doping”

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