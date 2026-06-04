Rafael Leão ha annunciato di voler lasciare il Milan. Il club ha fissato il prezzo di vendita a 50 milioni di euro. L'Arsenal ha mostrato interesse e ha contattato l'entourage dell'attaccante. Oltre ai Gunners, altre quattro squadre di Premier League sono in corsa per il giocatore. La trattativa è aperta e nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa.

L'avventura di Rafael Leão al Milan è giunta ai titoli di coda. Le dichiarazioni d'amore interrotte rilasciate dal portoghese a Sport TV ("Ho dato tutto ciò che avevo al Milan, voglio una nuova sfida") suonano come un addio ufficiale. Secondo le indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza rossonera sospetta una strategia degli agenti per forzare la mano e abbassare il prezzo del cartellino, ma la posizione di Via Aldo Rossi resta rigida: il numero 10 partirà solo di fronte a un'offerta congrua. Il calcio inglese rappresenta la destinazione preferita dal talento di Almada. Nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'entourage del calciatore e l'Arsenal, a caccia di un esterno offensivo di spessore internazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, Leão si è messo in vendita: contatto con l’Arsenal, ma tante big in corsa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LEAO MILAN E' FINITA !! IN PANCHINA CONTRO LATALANTA

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Milan, tre big di Premier e una di Liga hanno messo Leao nel mirino: le ultime dall’InghilterraSul calciomercato del Milan si sono concentrate le attenzioni di quattro grandi squadre europee, tra cui tre club della Premier League e uno della...

Vlahovic via dalla Juve? Il serbo da priorità ai bianconeri ma oltre al Milan ora lo sta tentando quella big: contatto con l’agenteDopo le voci che lo collegano al Milan, il suo agente ha avuto un contatto con una grande squadra di livello.

Temi più discussi: E ora Leao dove va? Quanto chiede il Milan? Tra i milioni turchi e le piste inglesi, il futuro di Rafa; Niente sconti per Leao: il Milan vuole 50 milioni; Leao in uscita dal Milan: 5 domande tra valutazioni e possibili pretendenti; Milan, Leão sgancia la bomba: Ho dato tutto quello che avevo, sogno una nuova sfida - VIDEO.

Rafael Leão dice che il suo tempo al Milan è arrivato alla fine. Quale sarà la prossima destinazione? x.com

[Bianchin] Il Galatasaray è pronto a offrire a Rafa Leão un contratto del valore di 10 milioni di euro più bonus a stagione. È un derby turco con il Fenerbahçe, che ha fatto un'offerta per Rafa nei giorni scorsi. Non è stato ancora fatto alcun contatto con il Milan. Il reddit

Occhi su Laurentié, il Milan pensa al dopo LeaoLaurentié è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse andare in porto l'addio di Leao ... calciomercato.it

Mercato Milan, Leao messo alla porta: è sorpreso e amareggiato. Modric ai salutiMentre il club rossonero sta riflettendo sul nuovo allenatore si decide il destino di alcuni big della squadra ... sportal.it