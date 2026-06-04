Milan l’Arsenal chiama Leao Goretzka trattativa saltata? Il tassello Italianità

L’Arsenal ha mostrato interesse per Rafael Leao, secondo fonti di mercato. Nel frattempo, la trattativa per Goretzka sembra essere saltata. Il club rossonero sta valutando anche questioni legate alla presenza di giocatori italiani in rosa. Non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali trasferimenti o situazioni contrattuali. Le ultime notizie riguardano principalmente il futuro di alcuni giocatori e le strategie del club.

Si prospettano delle settimane cariche di tensione a Casa Milan. Dopo le parole di Leao, alcune big della Premier hanno puntato il portoghese, ma non è tutto.Sono arrivati degli aggiornamenti sulla trattativa che porterebbe Goretzka a Milano: congelata del tutto?. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero, ma il suo futuro non sarà al Milan. Come confermato da Chiellini stesso, le richieste economiche del serbo sono fuori portata per i club di Serie A: il calciatore, infatti, ha rifiutato 6 milioni offerti dalla Juventus, chiedendone ben 8, uno in più di quanto prende Leao al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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