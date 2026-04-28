Il calciomercato del Milan si trova a un passo avanti nella trattativa per il trasferimento di Leon Goretzka, che ha dato disponibilità al trasferimento. Tuttavia, ci sono ancora alcuni dettagli da definire tra le parti coinvolte. Il club rossonero ha predisposto un piano specifico per superare gli ostacoli presenti, mentre le trattative continuano con incontri tra le società interessate. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Il Milan accelera per Leon Goretzka e si avvicina all’intesa. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco e pronto a lasciare la Baviera a parametro zero a luglio, rappresenta una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, convinto che il classe 1995 sia l’upgrade necessario per alzare il livello in campionato e tornare protagonisti in Champions League. Dopo mesi di contatti, iniziati già a gennaio, il Milan ha consolidato la posizione di vantaggio sulle concorrenti. Su Goretzka si sono mossi club di Premier League e italiane come Juventus e Napoli, ma nelle ultime settimane i rossoneri hanno compiuto i passi in avanti più concreti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, c’è un ostacolo nella trattativa Goretzka: ecco il piano di Furlani per superarlo

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