Il Milan sta lavorando per convincere il centrocampista del Bayern Monaco a firmare un contratto di tre anni. Il giocatore è in scadenza di contratto con il club tedesco e la trattativa tra le parti è in corso. Nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi sulla proposta avanzata dai rossoneri, mentre il calciatore valuta le offerte ricevute. La decisione finale dovrebbe arrivare a breve.

Un altro Rabiot, magari un paio se non tre: uno per reparto. Il Milan è impegnato a conquistarsi un nuovo pass per la Champions e una volta assicurato un posto, vorrà rientrare nel salotto buono d’Europa in grande stile. Serviranno esperienza e mentalità, le stesse che l’estate scorsa avevano portato in dote Modric e Rabiot. Come fu per Modric, i rossoneri riflettono sulla possibilità di proporre un contratto interessante a un giocatore prossimo allo svincolo. Come per Rabiot, si tratta di un altro centrocampista che ha da poco superati i trent’anni, dunque nel pieno della carriera e con l’ambizione di una nuova intrigante sfida. La sfida... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Goretzka, lo scatto del Milan: pronto un triennale, la trattativa

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