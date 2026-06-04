Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, potrebbe lasciare il Milan dopo un anno. Il giocatore, valutato circa 39 milioni di euro, è nel mirino di quattro club di Serie A. La sua intenzione non è ancora chiara, ma l'interesse da parte di diverse società italiane è già evidente. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane.

L'avventura di Ardon Jashari al Milan potrebbe ricalcare lo sfortunato copione già scritto da Charles De Ketelaere nell'estate 2023. Il centrocampista svizzero di origini macedoni, classe 2002, ha attirato l'attenzione di numerosi club di Serie A e potrebbe salutare Milanello dopo una sola, complessa stagione durante l'imminente sessione estiva di calciomercato. Nonostante l'annata deludente, il talento del numero 30 rossonero gode ancora di grande stima nel panorama calcistico italiano. Quattro club hanno già mosso i primi passi esplorativi: Atalanta e Roma: sono le società più attive, avendo già allacciato i contatti con l'entourage del calciatore per registrare il gradimento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Jashari come De Ketelaere? Lo cercano in 4 in Serie A: l’intenzione del giocatore

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