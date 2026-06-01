Il Milan rischia di perdere Jashari, con l'Atalanta che si sta muovendo sul mercato. Dopo l’addio di Allegri, i rossoneri devono evitare di ripetere l’errore commesso con De Ketelaere. La società non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro del giocatore. La trattativa tra i club è in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Jashari potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane.

Continuano le voci sul futuro del Milan: siamo ufficialmente nel mese di giugno e i rossoneri non hanno ancora trovato i dirigenti su cui puntare e l'allenatore, che prenda il posto di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, Gerry Cardinale ha deciso di fare piazza pulita esonerando tutti e volendo ripartire anche grazie ai consigli di Ibrahimovic e Calvelli. Molto difficile in questo momento fare ipotesi di mercato, visto che manca tutto, ma si parla già di possibili giocatori al passo d'addio: oltre a Leao che ha annunciato la sua volontà di lasciare il Milan, ci sono anche voci sull'interesse dell'Atalanta per Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Jashari merita una vera occasione: il Milan non deve ripetere il grave errore De Ketelaere

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Jashari reflects on his first San Siro start |

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