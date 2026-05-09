Durante la conferenza stampa prima della sfida tra Milan e Atalanta, l'allenatore ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori. Ha definito Ricci un elemento affidabile e ha spiegato che Jashari trova difficoltà a integrarsi nel calcio italiano. Le sue parole si sono concentrate sulle caratteristiche dei singoli e sui passi avanti compiuti da alcuni ragazzi della rosa. Nessun riferimento è stato fatto ad altre situazioni o persone.

Una vigilia delicata quella del Milan. Domani, alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri ospiteranno l'Atalanta di Palladino nel match valido per la 36esima giornata di Serie A Enilive. Questa mattina, l'allenatore rossonero ha tenuto la consueta conferenza stampa durante la quale ha toccato diverse tematiche. L'allenatore rossonero ha voluto spendere alcune parole sui singoli, soffermandosi in modo particolare su Ardon Jashari e Samuele Ricci, due centrocampisti arrivati la scorsa estate. "Sono due giocatori affidabili. Jashari è stato un ottimo acquisto. Però purtroppo viene da un infortunio, in più aveva Modric davanti che le ha giocate tutte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Ricci giocatore affidabile. Jashari? Non semplice in Italia per lui”

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