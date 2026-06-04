Milan il nuovo nome per la panchina è un colpo di genio | arriva dalla dinastia più vincente di Germania

Il nome circolato come possibile nuovo allenatore del Milan per la stagione 2026-2027 è Sebastian Hoeness, legato a una delle dinastie più vincenti del calcio tedesco. La notizia si basa su indiscrezioni di mercato, senza conferme ufficiali. Hoeness ha ottenuto risultati di rilievo nel suo percorso in Germania, attirando l’attenzione di alcuni club italiani. La scelta del tecnico sarebbe parte di una strategia di rinnovamento per il club.

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di una pista inedita e di grande fascino internazionale. Accanto ai profili già noti, spunta il nome di Sebastian Hoeness, tecnico tedesco in forte ascesa che sta catturando l'attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi per il dopo-Massimiliano Allegri. Bayern Monaco II (2019-2020): ha compiuto un'impresa storica vincendo il campionato di 3. Liga. Hoffenheim (2020-2022): il debutto in Bundesliga si è chiuso con un 11° e un 9° posto, consolidando la sua reputazione nella massima serie. Stoccarda (dal 2023 a oggi): la vera svolta professionale, dove ha imposto un calcio moderno, verticale e altamente spettacolare in Svevia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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