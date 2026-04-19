La Juventus sta valutando un possibile nuovo acquisto per la difesa proveniente dalla Francia. Il nome di questo giocatore circola tra i sospetti di mercato, mentre il club lavora per rafforzare la linea arretrata in vista della prossima stagione. Tra le manovre di mercato, si parla anche di un legame tra il giocatore francese e un ex compagno di squadra. Il coinvolgimento di Boga nel contesto sembra aver alimentato le speculazioni su un possibile trasferimento.

Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo Calciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si sbilancia sul futuro di Allegri: «È inutile parlarne adesso». Cosa ha detto il ds rossonero Mercato Milan, retroscena Lewandowski: c’è chi in società pensa che.Posizione a sorpresa per l’eventuale arrivo del polacco! Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve: nome nuovo per la difesa, merito anche di…Boga! Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia. Chi è e cosa sta accadendo

MERCATO Juve!Il Giocatore Vuole la Juve! Colpo Clamoroso!

Notizie correlate

Mercato Juve, nuovo nome per la difesa dei bianconeri: l’Udinese si muove prima e cambia gli scenariCancelo ammette: «Il Benfica è il club del mio cuore, non so cosa succederà nel futuro ma…» Manchester City, Bernardo Silva ha deciso: sarà addio a...

Alisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissimeAlisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissime Lookman Atletico Madrid, affare...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Juve, idea a centrocampo: Spalletti vuole Lobotka. Ma De Laurentiis fa muro; Il mercato della Juve: piani, strategie e nomi. Da Bernardo Silva a Goretzka, l'agenda di Comolli e Spalletti; ?? Juve-Alisson, c'è il primo sì! Scatto Milan per Goretzka; Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro.

Locatelli-Juve, tutto sul rinnovo e sul retroscena mercato: firma, cifre e chi sono i prossimiIl capitano bianconero si legherà ancora una volta al club: come sono andate le trattative, chi lo ha voluto più di tutti e quali saranno le prossime mosse ... tuttosport.com

Zhegrova a un passo dall’addio alla Juve: il nome del nuovo clubCambia di colpo il futuro dell'esterno kosovaro con cittadinanza albanese: nell'ultimo periodo gioca poco e ora si avvicina il suo addio ... calciomercato.it

Kalulu dopo Locatelli, si tratta per il rinnovo: la strategia Juve. Strizzando anche un occhio al mercato - facebook.com facebook

Il mercato della #Juve: piani, strategie e nomi. Da #BernardoSilva a #Goretzka, l'agenda di #Comolli e #Spalletti x.com