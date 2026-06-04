Il CT del Messico ha dichiarato di aver scelto Santiago Gimenez per la partita, sottolineando che non poteva farne a meno. La decisione arriva dopo le critiche rivolte all’attaccante, che è stato schierato come titolare nonostante le polemiche. Le parole di Aguirre sono arrivate in conferenza stampa, dove ha ribadito l’importanza di Gimenez per la squadra e la sua fiducia nel giocatore.

A pochi giorni dal Mondiale casalingo, Santiago Gimenez è finito nel mirino dei tifosi del Messico. Il popolo messicano non ha gradito la convocazione del "Bebote", reduce da una stagione fallimentare con il Milan. Con la maglia rossonera, infatti, il giocatore ha chiuso a quota zero gol in campionato: l'unico squillo è arrivato in Coppa Italia contro il Lecce, quando ha segnato la rete del momentaneo 1-0 a San Siro. Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole contro la Serbia, il CT del Messico ha preso le difese di Gimenez. Javier Aguirre ha elogiato le qualità del classe 2001, spiegando ai tifosi che non poteva fare a meno del suo contributo per affrontare la Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, il CT del Messico difende Gimenez dalle critiche: “Non potevo fare a meno di lui”. Ecco cosa è successo

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LEYENDA del MILAN ELOGIA a SANTI GIMENEZ y cree que TENDRÁ GRAN MUNDIAL con MÉXICO | Ahora o Nunca

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