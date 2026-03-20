Alla vigilia della partita contro il Torino, l’allenatore del Milan ha parlato durante una conferenza stampa, annunciando la convocazione di Gimenez e commentando la situazione di Modric, il cui futuro dipende dalla sua presenza in squadra. Ha inoltre spiegato i dettagli di quanto accaduto tra Leao e altri membri del team. L’incontro si tiene prima della 30ª giornata di Serie A 202526.

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© Calcionews24.com - Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: «Gimenez convocato, il futuro di Modric dipende da lui. Ecco cos’è successo con Leao»

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