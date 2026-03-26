Lindsey Vonn ha partecipato a una gara di discesa a Milano Cortina durante le Olimpiadi Invernali, nonostante una lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro. La sua prova è durata circa tredici secondi, suscitando discussioni sulla sua decisione di competere. In un’intervista, ha dichiarato di conoscere i propri limiti e di voler evitare di chiudere la carriera in modo negativo.

Tredici secondi è durata la discesa a Milano Cortina di Lindey Vonn, in una prova che tanto ha fatto discutere nel corso delle Olimpiadi Invernali per la decisione dell’americana di competere, nonostante la lesione al crociato del ginocchio sinistro. “ Ma sono stati 13 secondi davvero belli “, ha dichiarato la statunitense in una lunga intervista concesso a Vanity Fair. A un mese e mezzo dall’incidente, la campionessa americana si esprime con orgoglio rispetto a quanto fatto: “ Non sono pazza. So quello che posso o non posso fare. Tutti dicevano che era una follia e che stessi togliendo il posto a qualcun’altra. Ma erano tutte sciocchezze. Ero esattamente nello stato mentale in cui volevo essere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn: “So cosa potevo e non potevo fare. Tornare? Sarebbe terribile chiudere così”

Articoli correlati

Lindsey Vonn si sfoga dopo il terribile infortunio: cosa filtra sul ritiroLindsey Vonn ha lasciato tutti con il fiato sospeso dopo il terribile infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: le ultime sul possibile ritiro Se...

Parla Cardoselli. "L’anno scorso potevo tornare. Ipotesi sfumata»Lo scorso anno sarei potuto tornare: mi ero sentito sia con Semprini (suo grande amico, ndr) che con il direttore Guerri.

Contenuti e approfondimenti su Lindsey Vonn

Temi più discussi: Lindsey VONN - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Lindsey Vonn, dal letto del Ca’ Foncello, ringrazia i medici e lo staff. I messaggi di Stefani e Conte; Lindsey Vonn e il racconto da brividi: Ecco cosa ho fatto per non impazzire...; Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2025/26: da Sölden a Lillehammer, date, gare, località e vincitori.

L'invincibile Lindsey Vonn: «Non c’è niente nella mia vita di sfidante come lo sci. Come faccio a trovare gioia nelle cose normali?»Per la prima volta dal suo terribile incidente alle Olimpiadi del 2026, la leggenda dello sci americano parla a lungo di ciò che è realmente accaduto a Milano Cortina, dei cinque interventi chirurgici ... vanityfair.it

Pagina 0 | Lindsey Vonn e il racconto da brividi: Ecco cosa ho fatto per non impazzire...La sciatrice americana rivive il grave infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina: Il dolore mi è rimasto inciso nel cervello. Futuro? Vi dico che... ... corrieredellosport.it

Lindsey #Vonn e il racconto da brividi: "Ecco cosa ho fatto per non impazzire..." x.com

"Ho urlato a squarciagola" Il dramma di Lindsey Vonn tra le mura dell'ospedale di Treviso. La regina dello sci mondiale rompe il silenzio dopo l'incidente shock alle Olimpiadi di Milano Cortina. Un racconto crudo, fatto di sofferenza lancinante e cinque interven facebook