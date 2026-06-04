Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato un messaggio sui social media in cui afferma che tornerà. Il post non fa riferimento diretto alla squadra di calcio, ma all’atleta stesso. La dichiarazione arriva dopo un periodo di assenza dai campi. Nessuna data precisa viene indicata per il suo ritorno. Ibrahimovic ha condiviso il messaggio senza ulteriori dettagli. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei media sportivi.

In uno dei momenti più delicati della storia recente del Milan, gli occhi sono puntati su Zlatan Ibrahimovic. Dopo il ritiro dal calcio giocato, lo svedese è diventato SeniorAdvisor di RedBird, acquistando delle quote del fondo americano di Gerry Cardinale. Una mossa che gli ha permesso di avere un ruolo centrale nel club in rossonero. Non in prima linea, ma con pieni poteri dietro le quinte. La ricostruzione dell'organigramma è stata affidata a Ibra e a Giorgio Calvelli (nuovo AD pro tempore), chiamati a scegliere un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Il Milan sta valutando diversi profili, sia per la dirigenza che per la panchina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic rompe il silenzio: “Zlatan will be back”. Il messaggio lanciato dallo svedese sui social

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