Dopo la sconfitta contro la Lazio nello stadio 'Olimpico' di Roma, Rafael Leao ha deciso di condividere un messaggio sui social, scegliendo un passo del Vangelo di Luca. L’attaccante del Milan ha pubblicato la frase senza ulteriori commenti, attirando l’attenzione dei tifosi e degli osservatori. La scelta ha suscitato diverse reazioni tra chi ha interpretato il gesto come un segnale personale.

Sostituito dall'allenatore Massimiliano Allegri al 67' di Lazio-Milan per Niclas Füllkrug, Leao è uscito dal campo nervoso, svicolandosi dal tentativo di Mike Maignan di calmarlo, rifiutando il duplice, tentato abbraccio del tecnico livornese e lamentandosi per due motivi. Il primo perché tolto a 20' dalla fine del match; il secondo perché Christian Pulisic non lo aveva servito bene in due occasioni. La discussione con Pulisic, poi, secondo quanto si è appreso successivamente, è continuata anche negli spogliatoi dello stadio 'Olimpico'. Insomma, un Leao piuttosto nervoso quello di domenica sera e ha stupito soltanto parzialmente la strategia del silenzio adottata sui social dall'attaccante lusitano nelle ore più calde della polemica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao rompe il silenzio sui social: lo fa scegliendo un passo del Vangelo di Luca

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