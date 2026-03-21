referendum salvini rompe il silenzio elettorale sui social

Il leader della Lega rompe il silenzio elettorale sui social con una foto a sfondo blu e la scritta “sì”. La decisione arriva il giorno prima del referendum, quando solitamente è vietato fare campagne elettorali. La sua pubblicazione ha attirato l’attenzione dei media e degli utenti online. Nessun altro rappresentante politico ha pubblicato messaggi simili in questa fase.

Il leader della Lega Matteo Salvini rompe il silenzio elettorale previsto nel giorno precedente al referendum, sui social posta una foto a sfondo blu con scritto “sì” Alla vigilia delvoto sul referendum sulla giustizia,una nuova polemica politica si accende attorno a Matteo Salvini.Il vicepremier e leader della Lega ha pubblicato sui propri profili social un messaggio estremamente sintetico ma significativo: un semplice “Sì”, accompagnato da una grafica con la scritta in grandi lettere gialle su sfondo blu. Il contenuto è apparso proprio nel giorno del cosiddetto silenzio elettorale,la fase che precede le votazioni in cui, secondo la normativa italiana, è vietata ogni forma di propaganda politica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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