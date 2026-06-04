Milan Futuro chiusura immediata dopo il fallimento in Serie D? Ecco quanto filtra dal club

Il club Milan Futuro ha annunciato la chiusura immediata dopo aver fallito la partecipazione in Serie D. La decisione arriva dopo le verifiche effettuate dai vertici, che non hanno comunicato piani futuri o possibilità di ripartenza. La squadra aveva disputato la stagione senza risultati positivi e ora sospende ogni attività. La notizia circola tra tifosi e addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli sui motivi o eventuali sviluppi futuri.

Il progetto Milan Futuro si trova davanti al bivio più importante della sua giovane storia. Nato nell'estate 2024 per ricalcare i modelli di Juventus e Atalanta, il percorso della Seconda Squadra rossonera (Under 23) ha vissuto un biennio tormentato, sollevando seri dubbi sulla sua reale utilità strategica ed economica all'interno del club. Il debutto nella stagione 2024-2025 nel Girone B di Serie C si è rivelato più ostico del previsto. Sotto la guida di Daniele Bonera prima e Massimo Oddo poi, l'annata si è conclusa con una drammatica retrocessione ai playout contro la Spal, facendo sprofondare i giovani rossoneri nel calcio dilettantistico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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