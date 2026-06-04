Sebastian Hoeness schiera lo Stoccarda con un modulo che ricorda Fàbregas, creando confusione nella linea di centrocampo avversaria. La formazione imposta una distribuzione fluida dei giocatori, con movimenti rapidi e cambi di posizione continui. Rangnick, tecnico del Milan, ha mostrato difficoltà nel contrastare questa impostazione. La squadra tedesca mantiene il possesso e fa pressione alta, costringendo gli avversari a errori e recuperi rapidi.

La caccia del Milan al nuovo allenatore per la stagione 2026-2027 si arricchisce di dettagli tattici affascinanti. Tra i profili sponsorizzati da Ralf Rangnick – che ha incrociato il tecnico nella stagione 2015-2016 ai tempi del Lipsia – il nome di Sebastian Hoeness guadagna posizioni. Il tecnico dello Stoccarda, capace di centrare due qualificazioni in Champions League e di vincere la Coppa di Germania nel 2025, rappresenta il perfetto prototipo dell'allenatore moderno cercato da RedBird. Sebastian Hoeness propone un calcio associativo, propositivo e ad altissima intensità. Il suo scacchiere si sviluppa su un 4-2-3-1 fluido, i cui flussi di gioco principali si fondano su princìpi rigidi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ecco come gioca Hoeness: il modulo che ricorda Fàbregas e fa impazzire Rangnick

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