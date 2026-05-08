Sul web sta circolando una foto che mostra un ritratto di Papa Leone XIV con indosso un paio di sneakers Nike bianche, con il logo Swoosh nero ben visibile. La scena ha attirato l’attenzione degli utenti, in un momento in cui anche altri marchi hanno sfruttato occasioni pubblicitarie legate a figure pubbliche. La pubblicazione ha suscitato numerosi commenti e condivisioni sui social network.

Ferrero ha goduto di pubblicità extra con la Nutella su Artemis II e ora la Nike risponde con un modello d’eccezione: Papa Leone XIV ritratto con ai piedi un paio di sneakers Nike bianche, con l’iconico logo Swoosh nero ben visibile sotto la veste talare. Le immagini provengono dal documentario “Leone a Roma”, diffuso dal portale Vatican News per celebrare il primo anniversario del pontificato di Papa Leone. Nel trailer del film, che ripercorre il viaggio spirituale e personale di Robert Francis Prevost a Roma dal suo arrivo negli anni Ottanta, il Pontefice appare in una scena con queste Nike bianche immacolate che emergono da sotto l’abito sacro, creando un contrasto visivo che ha immediatamente catturato l’attenzione globale.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Papa Leone con le Nike fa impazzire il web: ecco che mondello indossa

Notizie correlate

Se il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike: le sneaker di Leone XIV nel documentario diventano virali e fanno impazzire il webC’è un’immagine che negli ultimi giorni ha fatto il giro del web e che, a prima vista, sembra quasi un errore di montaggio o un’immagine prodotta...

Leggi anche: Il Papa porta le Nike sotto la tonaca: scoperto il modello che ha fatto impazzire il web (diventando virale)

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Un anno da Leone: viaggi, appelli di pace e la missione da pastore del mondo; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla comunità della Sapienza; Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli per la visita pastorale: Basta guerre; Papa Leone e i problemi con l'assistenza clienti: chiama la sua banca ma il centralino non gli crede e riattacca.

Se il diavolo veste Prada, il Papa veste Nike: le sneaker di Leone XIV diventano viraliPapa Leone XIV ripreso con sneaker Nike bianche nel documentario Vatican News: il dettaglio che ha fatto il giro del web. ilfattoquotidiano.it

Papa Leone XIV con le sneakers vintage: sono delle rare scarpe Nike da 30 euroPapa Leone XIV nel trailer del suo nuovo documentario è apparso in una insolita versione casual: nonostante indossi le vesti religiose, ai piedi sfoggia ... fanpage.it

Napoli accoglie il Papa con una straordinaria partecipazione: oltre 30.000 persone in Piazza del Plebiscito hanno assistito al momento storico dell'incontro con Papa Leone XIV. Un abbraccio caloroso e commovente per il Santo Padre, che ha trascorso un'inte - facebook.com facebook

Da giovedì sta circolando molto una foto di papa Leone XIV nel tradizionale abito talare bianco con ai piedi un paio di scarpe da ginnastica Nike. Proviene da un documentario sulla sua vita in Italia intitolato “Leone a Roma” ed è notevole per due ragioni: x.com