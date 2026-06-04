Dopo il cambio di proprietà del 25 maggio, il Milan sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica. Tra le possibilità c’è anche quella di ingaggiare l’allenatore olandese Arne Slot, con Ibrahimovi? che avrebbe incaricato Rafaela Pimenta di seguire questa strategia. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sui tempi delle decisioni. La società sta considerando vari profili per il ruolo di allenatore, senza aver ancora preso una decisione definitiva.

Esplode la guerra fredda in casa Milan dopo il terremoto societario di lunedì 25 maggio, giorno in cui la proprietà RedBird ha operato un radicale azzeramento del vecchio management. Il club rossonero si trova oggi spaccato a metà, diviso tra due correnti di pensiero opposte che lottano per definire la nuova area tecnica e la guida per la stagione 2026-2027. Da un lato si posiziona la linea prettamente aziendale guidata dal proprietario del club rossonero Gerry Cardinale e Massimo Calvelli, quest'ultimo uomo di fiducia di RedBird e attuale amministratore delegato facente funzione nel Milan. L'obiettivo della proprietà è ottenere il benestare di Ralf Rangnick, a cui è stata offerta la direzione tecnica totale del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, due correnti di pensiero: quella di Ibrahimovi? contempla anche l’opportunità Slot

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Zlatan Ibrahimovi describes what differentiates Milan from other clubs in Italy

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