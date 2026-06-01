Ralf Rangnick ha comunicato le sue condizioni per diventare il nuovo direttore tecnico del Milan. Nel frattempo, si parla di una possibile preferenza di Ibrahimovic per Slot come figura di riferimento. Tuttavia, ci sarebbe un problema rilevante legato a questa scelta, anche se i dettagli non sono stati specificati. La questione riguarda le divergenze tra le parti coinvolte e le possibili implicazioni per il futuro della gestione del club.

Il manager tedesco Ralf Rangnick, per accettare l'incarico di direttore tecnico del Milan, esige il controllo totale, anche del settore giovanile e 20 collaboratori. Sullo sfondo resta il nodo ingaggi e le piste che portano ai tecnici Mauricio Pochettino e Arne Slot. Le prossime ore si preannunciano decisive per definire l'assetto della nuova area tecnica del Milan. Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha messo sul tavolo un'offerta formale per affidare il ruolo di direttore tecnico a Ralf Rangnick. L'attuale Commissario Tecnico dell'Austria sta valutando il progetto, ma ha già presentato alla proprietà statunitense una lista di richieste vincolanti e intransigenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Guerra di potere al Milan: Ibrahimovi? propende per Slot. Ma ci sarebbe un grosso problema

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