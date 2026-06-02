Il contropiano di Ibrahimovic spacca il Milan | spunta l’ombra di Arne Slot dietro l’asse con Rafaela Pimenta

Il Milan sta affrontando una crisi interna legata alla nomina del nuovo allenatore. Il contropiano di Ibrahimovic ha causato divisioni tra i membri della società, portando a una spaccatura nella gestione. Si diffonde l’indiscrezione di un possibile coinvolgimento di un allenatore straniero, con un nome che circola tra le ipotesi. La situazione si sviluppa in un momento cruciale per la decisione sulla guida tecnica della squadra.

La governance del Milan è scossa da una profonda frattura interna proprio nei giorni decisivi per la scelta della nuova guida tecnica. Mentre una parte della dirigenza spinge con insistenza per consegnare le chiavi del club a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico, Zlatan Ibrahimovic si è messo di traverso per bloccare l’operazione. Lo svedese non è affatto convinto di concedere carta bianca al manager tedesco, intenzionato a decidere in totale autonomia ogni dinamica sportiva, comprese le nomine dell’allenatore e del direttore sportivo. Così l’ex attaccante ha deciso di presentare a Gerry Cardinale un piano alternativo che stravolge le ultime linee di mercato e porta direttamente in Inghilterra. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Zlatan Ibrahimovi - Building the Next GREAT Milan Squad

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