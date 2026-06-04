Il trasferimento di Leon Goretzka al Milan potrebbe non andare a buon fine durante questa sessione di mercato estiva, a causa delle recenti turbolenze societarie. Gli agenti del calciatore hanno inoltre contattato anche la Juventus, senza che siano state confermate trattative ufficiali. La possibilità di un trasferimento a parametro zero è stata temporaneamente sospesa, in attesa di sviluppi legati alla situazione del club e alle sue decisioni contrattuali.

Un clamoroso retroscena scuote il calciomercato del Milan. Era praticamente definito il trasferimento a parametro zero di Leon Goretzka in rossonero, destinato a diventare il primo grande innesto per la stagione 2026-2027. Tuttavia, il terremoto societario seguito al verdetto del campo ha improvvisamente congelato un affare che sembrava ormai archiviato. La dirigenza rossonera aveva trovato un'intesa totale con l'entourage del centrocampista tedesco, classe 1995, definendo un pacchetto economico di primissimo livello per convincerlo a lasciare la Bundesliga. Durata del contratto: accordo triennale fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per il quarto anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, ‘congelato’ l’arrivo di Goretzka. Gli agenti prendono contatto anche con la Juve

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