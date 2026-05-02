Milan e Goretzka | contatti proficui con gli agenti Traguardo più vicino

Il Milan ha avviato contatti con gli agenti di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, in vista di un possibile trasferimento. Le trattative sembrano aver prodotto risultati positivi e il trasferimento si avvicina. La società sta lavorando per definire i dettagli dell’accordo e portare il giocatore in rossonero nella prossima sessione di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative continuano con ottimi segnali.

Il Milan e Goretzka: il centrocampista tedesco potrebbe essere il rinforzo ideale per il reparto mediano dei rossoneri. L'ex Shalke 04 è pronto a lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, visto che il suo contratto scade a giugno. Il Diavolo vuole approfittare della situazione e chiudere un colpo di mercato che potrebbe essere vitale per gli equilibri del 3-5-2 di Allegri anche in vista della possibile partecipazione in Champions League dei rossoneri. Il giornalista Niccolò Ceccarini riporta le ultime novità sul possibile arrivo del centrocampista tedesco classe 1995 al Milan. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "Intanto si avvicina Goretzka.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan e Goretzka: contatti proficui con gli agenti. Traguardo più vicino Notizie correlate Calciomercato Milan, accelerata dei rossoneri per Gila: avviati i contatti con gli agenti, le ultimissimePellegrino Parma, ufficiale il rinnovo di contratto: l’attaccante argentino firma fino al 2030! L’annuncio e le sue parole Icardi può tornare in... Milan, contatti con gli agenti di Kean: si studia la prima offerta. Occhio al jolly CamardaCalciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Milan, contatti intensi per Goretzka: ore caldissime; Il Milan è in pole per ingaggiare Goretzka; Il sogno Goretzka si scalda: il Milan balza in pole per il colpaccio di calciomercato; Milan in contatto da tempo con Goretzka: Fabrizio Romano rivela le tempistiche dell'affare. Mercato Milan, il punto su Goretzka: contatti proficui e positiviIl Milan spinge per Leon Goretzka, è lui il nome più caldo per un mercato che, per ora non è ancora decollato. Infatti, come riportato e confermato nelle scorse ore ... milannews.it Gila e Goretzka, splendide novità per il Milan: è arrivata una doppia comunicazione ai rossoneriGila e Goretzka restano due grandi obiettivi del Milan: arrivano due importantissime novit per i rossoneri in vista dell'estate ... spaziomilan.it Milan, l'erede di Theo Hernández arriva dalla Bundesliga: il nome che infiamma il mercato #Calciomercato #milan #SempreMilan - facebook.com facebook Milan, l'erede di Theo Hernández arriva dalla Bundesliga: il nome che infiamma il mercato #Calciomercato #milan #SempreMilan x.com