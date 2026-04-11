La Juventus si prepara a incontrare presto gli agenti di un portiere brasiliano, considerato un possibile futuro elemento tra i pali. Secondo fonti vicine al club, le trattative sono in corso e si stanno valutando diversi aspetti, tra cui l’ingaggio. La società sta studiando le modalità per portare a termine l’operazione, che rappresenterebbe un investimento importante per il reparto difensivo. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

di Luca Fioretti Alisson Juve: è lui il sogno di mercato, la dirigenza bianconera valuta il grande colpo per la porta ma l’ostacolo dell’ingaggio frena i piani. Il calciomercato estivo si accende con indiscrezioni estremamente clamorose. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Alisson Becker rappresenta in assoluto il primissimo sogno per difendere i pali. Il portiere risulta in uscita dal Liverpool e le sue qualità hanno inevitabilmente attirato l’interesse di mezza Europa, con l’ambiente bianconero si è già mosso con grandissima determinazione per analizzare a fondo la reale fattibilità dell’ambiziosa operazione. I sondaggi esplorativi ci sono stati e non è da escludere che a breve possa essere calendarizzato un incontro con gli agenti per discutere un contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Alisson Juve, è lui il sogno per la porta del futuro: a breve possibile contatto con gli agenti del brasiliano! Gli aggiornamenti

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Alisson Juve, il brasiliano è l’occasione di mercato per la porta. Tutti gli aggiornamenti sul suo possibile approdo a Torinodi Redazione JuventusNews24Alisson Juve, il portiere brasiliano è l’occasione di mercato per l’estate.

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Alisson, la Juve c'è ma il prezzo no!Juventus: Alisson obiettivo per la porta La Juventus si è mossa con decisione per Alisson Becker, individuandolo come rinforzo ideale per la porta. Il club bianconero cerca un ... tuttojuve.com

Luciano Spalletti prolungherà con la Juventus per le prossime due stagioni. I bianconeri inoltre ci stanno provando seriamente per Alisson dal Liverpool. Il nuovo corso in casa Juve sembra iniziato. @Kumho_Italia #cronachedispogliatoio #PerformanceAttiva - facebook.com facebook

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