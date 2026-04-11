Alisson Juve è lui il sogno per la porta del futuro | a breve possibile contatto con gli agenti del brasiliano! Gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a incontrare presto gli agenti di un portiere brasiliano, considerato un possibile futuro elemento tra i pali. Secondo fonti vicine al club, le trattative sono in corso e si stanno valutando diversi aspetti, tra cui l’ingaggio. La società sta studiando le modalità per portare a termine l’operazione, che rappresenterebbe un investimento importante per il reparto difensivo. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa.

di Luca Fioretti Alisson Juve: è lui il sogno di mercato, la dirigenza bianconera valuta il grande colpo per la porta ma l’ostacolo dell’ingaggio frena i piani. Il calciomercato estivo si accende con indiscrezioni  estremamente clamorose. Secondo quanto riportato da  Tuttosport,  Alisson Becker  rappresenta in assoluto il primissimo sogno per difendere i pali. Il portiere risulta in uscita dal  Liverpool  e le sue qualità hanno inevitabilmente attirato l’interesse di mezza Europa, con l’ambiente  bianconero  si è già mosso con  grandissima determinazione  per analizzare a fondo la reale fattibilità dell’ambiziosa operazione. I sondaggi esplorativi ci sono stati e non è da escludere che a breve possa essere calendarizzato un incontro con gli agenti per discutere un  contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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