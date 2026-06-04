Secondo le quote dei bookmaker, un altro calciatore di alto livello potrebbe lasciare il club milanese. La squadra sta ancora cercando un nuovo allenatore, mentre dopo le partenze di Modric e Leao, si registra l’interesse su altri giocatori di spicco. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle trattative o sui possibili trasferimenti. La situazione resta in evoluzione, con le parti coinvolte che non hanno ancora confermato ufficialmente eventuali cambi di squadra.

Club rossonero ancora alla ricerca dell'allenatore con cui ripartire ma intanto dopo Modric e Leao anche Rabiot sembra intenzionato ad andare via Il nuovo Milan, quello che dovrà dare l'assalto alla Champions dopo il fallimento di Max Allegri, è sempre in alto mare. Gerry Cardinale e Ibrahimovic devono ancora scegliere il successore di Max ma intanto il mercato presenta già dei casi inquietanti. Non solo Luka Modric sembra intenzionato a chiudere dopo i Mondiali, non solo Leao cerca un'offerta per cambiare aria ma c'è anche un altro pilastro della precedente gestione che potrebbe seguire Allegri: scopriamo le quote Rabiot al Napoli entro l'1 settembre, giorno della chiusura del mercato estivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Milan, attenzione: un altro top player vuole cambiare squadra secondo i bookie

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