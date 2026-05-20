La lista di Allegri a Cardinale per un Milan da Champions | ecco i top player che vuole per restare

Da pianetamilan.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'allenatore del Milan ha comunicato al proprietario della società i giocatori che desidera mantenere in squadra per competere ai massimi livelli in Champions League. La lista include alcuni dei calciatori più importanti, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e garantire continuità alla squadra. La discussione tra i due riguarda anche eventuali acquisti e cessioni, in vista della prossima stagione. La strategia dell'allenatore si concentra sulla stabilità del gruppo attuale, con alcune modifiche mirate.

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Il dentro o fuori del Milan si consumerà domenica sera a San Siro contro il Cagliari. Una vittoria contro i sardi garantirebbe il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza e darebbe il via al summit decisivo tra Massimiliano Allegri e il proprietario Gerry Cardinale per definire la stagione 2026-2027. L'approdo in Champions League cambierebbe i rapporti di forza tra l'allenatore e il club rossonero. In caso di qualificazione, infatti, il contratto di Allegri si prolungherebbe automaticamente: Blindato dal punto di vista economico, il tecnico toscano chiederebbe però garanzie precise a Cardinale. Come riportato da Tuttosport, il primo nodo riguarda la catena di comando. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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