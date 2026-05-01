Durante una trasmissione radiofonica, un ex calciatore ha commentato la situazione di un giocatore del Milan, affermando che il suo stipendio è molto alto e che non si tratta di un top giocatore. Ha anche suggerito che potrebbe essere necessario un cambio di ruolo o di squadra. La discussione si è concentrata sulle prestazioni e sul valore del giocatore in relazione alle sue retribuzioni.

Da tempo, ormai, Rafael Leao, attaccante del Milan, è finito nel mirino della critica. Tutti quanti giudicano la stagione del portoghese molto negativa, non tenendo spesso conto di tutte le attenuanti del caso. In primis, un infortunio al polpaccio che gli ha fatto iniziare a handicap l'annata; quindi il cambio ruolo - da esterno offensivo a punta - che lo ha depotenziato nelle sue caratteristiche principali. Infine, la pubalgia che da dicembre lo costringe a giocare con il freno a mano tirato. Nonostante questo, per Rafa sono 10 gol e 3 assist in 28 partite stagionali, una media di tutto rispetto considerando quanto di cui sopra. I cicli nel calcio possono giungere alla fine, certo, soprattutto dopo sette anni, ma c'è modo e modo - eventualmente - di chiudere.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Napoli su Leao: “Giocatore strapagato, non è un top player. È il momento di cambiare”

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