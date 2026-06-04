Il Milan ha avviato trattative per acquistare il calciatore norvegese Antonio Nusa del Lipsia, come possibile sostituto di Rafael Leão. Contestualmente, dall’Inghilterra circola la notizia di un'offerta shock da parte di un super club. Non sono stati forniti dettagli sui termini delle proposte o sui tempi di conclusione delle trattative.

Il futuro della fascia sinistra del Milan potrebbe presto parlare norvegese. Con i rumors sempre più insistenti ed evidenti legati a un possibile addio di Rafael Leão nella prossima finestra estiva di calciomercato, la dirigenza rossonera si sta muovendo con largo anticipo per non farsi trovare impreparata. Il profilo balzato in cima alla lista dei desideri di Via Aldo Rossi è quello di Antonio Nusa, talento emergente di proprietà del RB Lipsia. Presenze totali: 35 apparizioni ufficiali con la maglia dei 'Tori Rossi'. Contributo realizzativo: 5 gol segnati e 4 assist forniti ai compagni. Caratteristiche tecniche: giocatore dotato di una grandissima accelerazione palla al piede e di una spiccata abilità nel dribbling nello stretto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, assalto a Nusa per il dopo Leão. Ma dall’Inghilterra spunta il super club con la proposta shock

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