Il Milan potrebbe decidere di vendere Rafael Leão durante la prossima sessione di calciomercato estivo. Al suo posto, la società valuta l'acquisto di Nusa, un'ala sinistra. La trattativa potrebbe comportare un investimento di una cifra ancora da definire. La decisione sulla cessione del portoghese e sull'acquisto del nuovo giocatore dipende dalle strategie del club e dalle offerte ricevute.

Rafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male. L'attaccante portoghese sta facendo fatica in questo 2026: l'ultimo gol a marzo contro la Cremonese, mentre i centri totali in Serie A sono 9 con un XG (gol attesi) fermo a quota 9.72 (dati da Sofascore). Il numero 10 rossonero è stato fortemente limitato da due fattori in questa stagione: il ruolo da prima punta nel 3-5-2 di Allegri, in cui fa ancora fatica e la pubalgia. Il problema fisico non gli permette di correre e scattare al massimo, togliendo proprio la caratteristica che ha reso unico Leão: lo scatto secco palla al piede e il dribbling nel breve.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costa

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