In città si discute di un possibile addio di Rafael Leão al club, dopo che un commento di un ex calciatore ha definito il giocatore “ormai bruciato”. La notizia si accompagna a voci di una cifra che potrebbe essere richiesta per la cessione, dopo le recenti indiscrezioni sul futuro del portoghese. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di cambiamenti tattici e di gestione, che coinvolgono anche le recenti decisioni dell’allenatore sulla rosa.

Stagione un po' disgraziata, quella che sta per concludersi, per Rafael Leão. L'attaccante del Milan è partito a handicap con un infortunio al muscolo soleo del polpaccio che lo ha fatto tornare in campo soltanto a fine settembre 2025. Rafa ha giocato per almeno tre mesi con il freno a mano tirato. Quando ad aprile ha ricominciato a esprimere una discreta forma fisica, i buoi erano ormai scappati dalla stalla: il Milan era già nel pieno di un'involuzione tecnica e di gioco preoccupante, crollando in classifica fino a mettere a rischio la Champions League. Il suo score contributivo non è affatto da buttare: 10 gol e 3 assist in 30 partite tra Serie A e Coppa Italia, totalizzati in appena 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la sentenza di Condò su Leão: “Ormai bruciato”. E spunta la cifra per l’addio shock dopo il Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Extended Highlights | Leão guida i rossoneri al successo | Milan 1-0 Lazio | Serie A 2025/26

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Percorso chiuso”: Calamai annuncia l’addio di Leão e rivela il piano del Milan. Spunta Zirkzee

Milan, addio Leão? Spunta Nusa per l’attacco di Allegri: ecco quanto costaRafael Leão continua ad essere al centro delle discussioni sul Milan, nel bene e nel male.

Furlani inadatto, ha paura di essere oscurato: la sentenza di Cattaneo sulla mala gestione del Milan #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

Oggi, 40 anni fa, la Steaua vinse la Coppa Europea dopo aver battuto il Barcellona 2-0 ai rigori reddit

Milan-Atalanta, moviola: c’era il rigore del 3-3 per il mani al 97’? La sentenza di CesariLa prova dell’arbitro friulano Zufferli a San Siro in Milan-Atalanta per la terzultima giornata di A analizzata ai raggi X dal talent di Mediaset a Pressing, sei gli ammoniti, la moviola ... sport.virgilio.it

Classifica senza errori arbitrali, 35ma giornata: la sentenza sull'Inter e i verdetti su Napoli, Milan e JuveClassifica senza errori arbitrali, moviola 35ma giornata: la sentenza sull'Inter campione d'Italia e i verdetti sulle partite di Napoli, Milan e Juventus. sport.virgilio.it