Milan anche i social si fermano | il club sparisce dopo il Ko con il Cagliari

Dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions League, i profili social del Milan sono stati disattivati a partire dal 24. La decisione riguarda tutte le piattaforme ufficiali del club. Non sono stati forniti dettagli su quando verranno riattivati o su eventuali comunicazioni future. La sospensione riguarda esclusivamente le attività online del club, senza ulteriori dichiarazioni ufficiali.

Si prospetta una lunga estate di cambiamenti in Casa Milan. Dopo una stagione fallimentare, culminata con la mancata qualificazione in Champions League, in casa rossonera ci si prepara ad una vera e propria rivoluzione. L'intento? Rilanciare le ambizioni e tornare a competere ad altissimi livelli, cosa in cui il diavolo dovrebbe sempre credere. Le prospettive dei tifosi e della società erano decisamente alte, soprattutto dopo la stagione negativa dello scorso anno. Anche durante questa stagione, il mancato raggiungimento di determinati obiettivi ritenuti prioritari ha portato la dirigenza rossonera ad effettuare alcune riflessioni legate a quello che era il progetto tecnico e sportivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, anche i social si fermano: il club sparisce dopo il K.o con il Cagliari

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