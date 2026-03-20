Il Napoli si regala una notte da secondo | batte il Cagliari con McTominay e sorpassa il Milan 

Il Napoli vince 1-0 contro il Cagliari grazie a un gol di McTominay dopo soli settanta secondi dall'inizio della partita. Dopo il vantaggio, la squadra campana ha affrontato momenti di pressione e difficoltà, mantenendo comunque il risultato fino al fischio finale. Con questa vittoria, il Napoli supera il Milan in classifica, conquistando il secondo posto in campionato.

Una notte per avvicinarsi lassù. Il Napoli sorpassa il Milan per una notte e per due si mette a sei punti dall'Inter. Il mini campionato di Conte è appena cominciato. C'è tutta l'argenteria in campo a Cagliari, lucidata da Antonio Conte, che ha avuto la pazienza di aspettare i suoi big per quasi tutto il campionato. E, allora, De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, in mediana la soluzione doppio play con Gilmour e Lobotka. La sblocca subito la squadra di Conte, un giro e mezzo di orologio ed è McTominay a mettere la sua firma sul gol. Il Napoli domina il gioco per i primi venti minuti poi però il Cagliari prova a colpire in ripartenza approfittando degli errori dei partenopei (uno su tutti quello di Olivera che si lascia rubar palla da Esposito) e si affaccia dalle parti di Milinkovic. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Contro il Cagliari basta il goal di McTominay al Napoli per conquistare i tre punti e il secondo posto in classifica - facebook.com facebook

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