Orban e l’aggressione al tifoso | tensione dopo Verona-Milan il club condanna e il giocatore si scusa

Dopo la partita tra Verona e Milan del 19 aprile, si sono verificati momenti di tensione. Al termine della gara, terminata con una vittoria del Milan, un tifoso è stato coinvolto in un episodio di aggressione da parte di un dirigente. Il club ha condannato l’accaduto e un giocatore si è scusato pubblicamente. La situazione ha generato discussioni tra i presenti e ha attirato l’attenzione sui fatti accaduti.

Clima acceso al termine della sfida tra Hellas Verona e Milan del 19 aprile, conclusasi con una sconfitta per i gialloblù. L’episodio che ha attirato maggiore attenzione è avvenuto subito dopo il match, nel parcheggio Masprone, nei pressi dello stadio Bentegodi, e ha visto coinvolto l’attaccante Gift Orban. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, il calciatore stava lasciando l’area in auto quando è stato avvicinato da un uomo assieme al proprio figlio, che gli avrebbe chiesto una foto. Orban avrebbe risposto di avere fretta, abbassando il finestrino per spiegarsi. A quel punto un altro tifoso sarebbe intervenuto, invitandolo a fermarsi ed accontentare il bambino.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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