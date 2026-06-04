migranti uccisi pista caporalato

I migranti impiegati nella raccolta delle fragole ricevevano circa 350 euro al mese, ma non vedevano mai quei soldi. I caporali si prendevano l’intero compenso, coprendo solo vitto e alloggio. La situazione è stata accertata durante le indagini sulla morte di alcuni migranti, che hanno portato alla luce un sistema di caporalato. I lavoratori erano costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento, senza ricevere il pagamento dovuto.

Guadagnavano 350 euro al mese nella raccolta delle fragole. Ma il denaro restava sulla carta. I caporali si intascavano tutto per vitto e alloggio. Un appartamento a Villapiana che il pakistano Waseem Khan, 29 anni, i tre afghani di etnia pashtun, Amin Fazal Khogjani, 28 anni, Safi Iayjad, 27 anni e Ullah Ismat Qiemi, 19 anni, dividevano con il connazionale Mohammad Taj Alamyar, 35 anni, unico sopravvissuto, e altri 5 braccianti afghani. Li ha visti dimenarsi e agonizzare, Alamyar, mentre lui, spaccando a pugni un finestrino, si libera e fugge dal minivan con gli sportelli sbarrati. Sono loro gli autori della strage di Amendolara. Tutto perché i migranti non vogliono più esser schiavi dei «kapò» che si prendono l'intero guadagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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