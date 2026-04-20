Inclusione abitativa dei migranti e contrasto al caporalato | dalla Regione 40 milioni per i Comuni

La regione ha annunciato un finanziamento di circa 40 milioni di euro destinato ai Comuni tramite l'avviso pubblico 'Puglia accogliente'. La somma sarà utilizzata per riqualificare immobili comunali e creare soluzioni abitative adeguate per i migranti regolari che risiedono e lavorano nella regione. Il progetto si concentra anche sul contrasto al caporalato, coinvolgendo le amministrazioni locali in interventi specifici.

La Regione, attraverso l'avviso pubblico 'Puglia accogliente', mette a disposizione dei Comuni quasi 40 milioni di euro per la riqualificazione di immobili comunali, da destinare allo sviluppo di soluzioni abitative dignitose per i migranti regolari che vivono e lavorano in Puglia, con.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate L’emergenza abitativa al centro delle politiche edilizie: dalla Regione piano da 96 milioni per l’housing socialeUna fiera che coglie nel segno l’animo bergamasco, che ne esalta le peculiarità e che ne eleva le competenze fino a un livello europeo, quello che... Contrasto al consumo di suolo, dalla Regione fondi per il recupero ecologico: i comuni foggiani che riceveranno il finanziamentoUn passo deciso per restituire valore ai territori e migliorare la qualità della vita nelle città: la Regione Puglia ha approvato in via provvisoria... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il sistema di accoglienza e i suoi attori: a Roma un evento per riflettere sulla tutela dei minori migranti; REGIONE PUGLIA * : POLITICHE MIGRATORIE: PRESENTAZIONE PROGETTO ACCOGLIENTE PER L'INTEGRAZIONE ABITATIVA DEI MIGRANTI. Inclusione abitativa dei migranti e contrasto al caporalato: dalla Regione 40 milioni per i ComuniLa Regione, attraverso l'avviso pubblico 'Puglia accogliente', mette a disposizione dei Comuni quasi 40 milioni di euro per la riqualificazione di immobili comunali, da destinare allo sviluppo di ... baritoday.it PUGLIA ACCOGLIENTE Ecco Puglia Accogliente, l’Avviso regionale per l’inclusione socio-abitativa dei lavoratoriSviluppare soluzioni abitative dignitose per le persone migranti che vivono e lavorano in Puglia, riducendo il rischio di segregazione e di esposizione al caporalato e allo sfruttamento lavorativo. È ... statoquotidiano.it Una mia intervista andata in onda oggi su Amica9, che ringrazio. Parlo di Jacopo, del suo omicidio ma soprattutto di quello che resta dopo: la necessità di rafforzare in modo serio e continuativo i sostegni di inclusione socio-lavorativa e abitativa per le persone - facebook.com facebook