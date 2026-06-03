Un rappresentante del governo ha dichiarato che i lavoratori, immigrati e non, devono essere trattati allo stesso modo e rispettati con le stesse regole. Ha anche affermato che bisogna favorire l’immigrazione legale, sottolineando che tutti sono figli di migranti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto legato alla lotta contro il caporalato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure o provvedimenti specifici.

“I lavoratori sono tutti uguali, non vanno distinti nei diritti tra immigrati e non immigrati. I lavoratori vanno rispettati tutti, devono avere le stesse regole. E’ stata l’illegalità diffusa, anche rispetto all’immigrazione clandestina, a far trovare sacche delle quali gli sfruttatori hanno approfittato”. Così il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, commentando i recenti casi di caporalato emersi dalla cronaca a margine di un evento sull’Italia ‘campione del mondo’ Unesco al ministero della Cultura. “Con i decreti flussi si prevede un’applicazione della civiltà che è: ti faccio entrare, ti do la possibilità di essere impiegato, ti metto nella condizione di avere lo stesso sistema di welfare che deve essere garantito agli altri lavoratori. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caporalato: Lollobrigida, "Favorire immigrazione legale, siamo tutti figli di migranti"

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