Migranti l' associazione pronta a manifestare | Serve una revisione strutturale delle procedure di accoglienza
Un gruppo di migranti si trova attualmente a bordo della nave Ocean Viking, in viaggio verso Ravenna dopo essere stato soccorso nel Mar Mediterraneo. Nel frattempo, a terra, l'associazione Il Terzo Mondo mette in discussione le modalità di accoglienza adottate dal governo italiano, chiedendo una revisione strutturale delle procedure. La situazione ha suscitato il dibattito tra chi si occupa di diritti umani e chi si occupa di politiche migratorie, con divergenze sulla gestione del fenomeno.
Mentre 131 persone sono a bordo della nave Ocean Viking, in viaggio verso Ravenna dopo essere state salvate nel mezzo del mar Mediterraneo, in città l'associazione Il Terzo Mondo si interroga sulle modalità di accoglienza dettate dal Governo italiano. E a questo proposito il presidente. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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