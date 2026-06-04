Il governo italiano ha avviato l’attuazione del Patto Ue sull’immigrazione, con un intervento che, secondo il ministro dell’interno, rappresenta una “rivoluzione copernicana” voluta dall’Italia. La nuova politica prevede misure più stringenti e una gestione centralizzata delle richieste di asilo. L’obiettivo dichiarato è di rafforzare il controllo dei flussi migratori e di coordinare le risposte a livello europeo. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal governo, senza ulteriori dettagli su modalità e tempistiche.

Il governo Meloni imprime un’accelerazione decisiva alla nuova politica europea sull’immigrazione. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il decreto-legge che rende immediatamente operative, dal 12 giugno 2026, le disposizioni previste dal nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, una riforma che l’Italia ha contribuito in modo determinante a costruire e che punta a rafforzare il controllo delle frontiere esterne dell’Unione. Non a caso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha parlato di una vera e propria «rivoluzione copernicana». Un cambio di paradigma che supera l’approccio del passato e introduce procedure più rapide ed efficaci per la gestione delle richieste di protezione internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Migranti, il governo attua il Patto Ue. Piantedosi: «Rivoluzione copernicana voluta dall’Italia»

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